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Умер поэт Наум Коржавин

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин скончался на 93-м году жизни в США. Об этом на своей странице в Facebook сообщила певица и поэтесса Вероника Долина.

«Коржавин умер только что», — написала она.

Настоящая фамилия Коржавина — Мандель. Он родился в 1925 году в Киеве.

Наибольшую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» в 1961 году. Вскоре вышел его сборник «Годы», а в 1967 году в Театре имени Станиславского поставили самую знаменитую пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

В 2016 году он стал лауреатом почетной премии «Поэт». Она присуждается за наивысшие достижения в русской лирике.

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