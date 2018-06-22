Умер легендарный летчик Иван Леонов

Легендарный летчик, Герой России Иван Антонович Леонов скончался в Туле в возрасте 95 лет, сообщают «Тульские новости».

Он единственный боевой летчик в мире, воевавший в небе с ампутированной рукой, в связи с чем его имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В качестве летчика-истребителя Леонов принял боевое крещение в боях за Москву, где впервые сбил самолет нацистов. Совершил 55 боевых вылетов, лично сбил шесть самолетов противника и два — в группе.

В июле 1943 года Леонов был сбит сам во время разведки. Он получил тяжелое ранение — пришлось ампутировать руку, однако после выздоровления летчик добился разрешения летать без одной руки.

Леонов прошел Великую Отечественную войну, награжден тремя орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны, медалью «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и другими медалями. В 1996 году за мужество и героизм, проявленный в борьбе с фашистами в Великой Отечественной войне, указом президента РФ ему было присвоено звание Героя РФ.

Уже после войны он окончил пединститут, работал преподавателем в системе профтехобразования. Являлся активным членом городского и областного советов ветеранов Тулы.