Умер актер из сериала «Бандитский Петербург»

Актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Юрий Ароян скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тело Арояна было найдено в его квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Причина смерти артиста не называется, однако, по словам его соседей, в последнее время он злоупотреблял спиртным. Кроме этого, в его квартире правоохранители нашли оружие. По предварительным данным, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти, пишет НСН.

Уроженец Грузии Ароян служил в российских театрах и известен зрителям по своим ролям в телесериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Кроме того, он сыграл эпизодические роли в таких картинах, как «Макар-следопыт», «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».