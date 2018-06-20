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Умер актер из сериала «Бандитский Петербург»

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Фото: youtube.com
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Актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей» Юрий Ароян скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает «Пятый канал».

Тело Арояна было найдено в его квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Причина смерти артиста не называется, однако, по словам его соседей, в последнее время он злоупотреблял спиртным. Кроме этого, в его квартире правоохранители нашли оружие. По предварительным данным, следователи не обнаружили признаков насильственной смерти, пишет НСН.

Уроженец Грузии Ароян служил в российских театрах и известен зрителям по своим ролям в телесериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности». Кроме того, он сыграл эпизодические роли в таких картинах, как «Макар-следопыт», «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».

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