Прямой эфир

В Москве умер внук основателя Театра имени Вахтангова

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 76-м году жизни скончался художник Евгений Вахтангов, внук основателя Театра имени Вахтангова. Об этом сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

«Он был живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего Театра — Евгения Багратионовича Вахтангова», — цитирует ТАСС Кузьмину.

Сообщается, что Вахтангов умер после борьбы с продолжительной болезнью. Информация о дне и месте прощания с художником пресс-служба пока не объявлена. Коллектив театра выразил соболезнования в связи со смертью художника.

Сообщается, что работы Вахтангова вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также находятся в частных коллекциях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Умер украинский поэт и политик Иван Драч
Скончался режиссер Станислав Говорухин
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017