В Москве умер внук основателя Театра имени Вахтангова

На 76-м году жизни скончался художник Евгений Вахтангов, внук основателя Театра имени Вахтангова. Об этом сообщила пресс-атташе театра Елена Кузьмина.

«Он был живописец, педагог, член Союза художников СССР, академик Российской Академии художеств, внук основателя нашего Театра — Евгения Багратионовича Вахтангова», — цитирует ТАСС Кузьмину.

Сообщается, что Вахтангов умер после борьбы с продолжительной болезнью. Информация о дне и месте прощания с художником пресс-служба пока не объявлена. Коллектив театра выразил соболезнования в связи со смертью художника.

Сообщается, что работы Вахтангова вошли в собрания Государственной Третьяковской галереи в Москве, Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге, а также находятся в частных коллекциях.