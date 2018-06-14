Скончался режиссер Станислав Говорухин

Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха», сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Информация о смерти культурного деятеля появилась в СМИ накануне, 13 июня. Однако эти слухи в беседе с iz.ru опровергла его пресс-секретарь Мария Шоппо.

Позже осведомленный источник рассказал порталу, что режиссер находился за пределами московского региона, когда почувствовал себя плохо. Говорухин тут же был доставлен на обследование в столичный кардиологический центр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». Позже его отправили в санаторий «Барвиха».

Говорухин родился в 1936 году в Березниках, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последнее время он возглавлял комитет Госдумы по культуре.