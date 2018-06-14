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Скончался режиссер Станислав Говорухин

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха», сообщил спикер нижней палаты парламента России Вячеслав Володин.

Информация о смерти культурного деятеля появилась в СМИ накануне, 13 июня. Однако эти слухи в беседе с iz.ru опровергла его пресс-секретарь Мария Шоппо.

Позже осведомленный источник рассказал порталу, что режиссер находился за пределами московского региона, когда почувствовал себя плохо. Говорухин тут же был доставлен на обследование в столичный кардиологический центр, где ему поставили диагноз «предынсультное состояние». Позже его отправили в санаторий «Барвиха».

Говорухин родился в 1936 году в Березниках, с отличием окончил режиссерский факультет ВГИКа. Наиболее известные его фильмы — «Десять негритят», «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок». В последнее время он возглавлял комитет Госдумы по культуре.

Говорухин
Станислав Говорухин в культовом фильме «Асса» Сергея Соловьева, 1987 год
Фото: Global Look Press
Говорухин
Станислав Говорухин вместе с режиссером Никитой Михалковым и сатириком Михаилом Жванецким на теплоходе «Федор Шаляпин», 1988 год
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Говорухин
Станислав Говорухин на премьере собственного фильма «Артистка», 2007 год
Фото: Global Look Press/Viktor Chernov
Говорухин
Станислав Говорухин наблюдает за ходом чемпионата мира по боксу вместе с писателем-сатириком Михаилом Жванецким, 1991 год
Фото: ТАСС/Игорь Уткин
Говорухин
Станислав Говорухин всегда отличался смелостью характера — в молодости увлекался альпинизмом, всегда самостоятельно выполнял все трюки на площадке, в 1997 году летал на Северный полюс (на фото — режиссер во время экспедиции к полюсу) — на тот момент ему был 61 год
Фото: ТАСС/Роман Денисов
Говорухин
Станислав Говорухин на XVII Московском международном кинофестивале, 1991 год
Фото: ТАСС/Валерий Христофоров
Говорухин
В 2016 году Станислав Говорухин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. На фото — президент России Владимир Путин и режиссер после церемонии награждения в Кремле
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Говорухин
Режиссер фильма «Не хлебом единым» Станислав Говорухин (справа) на съемочной площадке картины
Фото: ТАСС/Кинокомпания «Вертикаль»
Говорухин
С середины 1990-х годов Станислав Говорухин был депутатом Государственной думы РФ, с 2005 года входил в состав партии «Единая Россия»
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Говорухин
Актриса Анна Горшкова, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин и певица Евгения Малахова (слева направо) на премьере фильма режиссера Валерия Тодоровского «Большой» в Государственном академическом Большом театре России, 2016 год
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Говорухин
Станислав Говорухин на премьере фильма режиссера Андрея Кончаловского «Рай» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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