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Один из старейших в мире археологов умер в Санкт-Петербурге

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Фото: из личного архива Василия Любина
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Российский археолог Василий Любин умер в Санкт-Петербурге в возрасте 100 лет. Об этом сообщили в Институте истории материальной культуры РАН.

Ученый скончался в результате остановки сердца во сне. По данным сайта kp.ru, он находился на плановых процедурах в Клинической больнице РАН на улице Мориса Тореза.

Любин известен своими открытиями в Южной Осетии, Армении и Абхазии. При его непосредственном участии проводились исследования древнейших памятников кавказского региона. В частности, в 1955 году он открыл пещеры Кударо в Южной Осетии, передает телеканал «360». В общей сложности специалисты нашли там больше 7 тыс. артефактов, многие из которых потом стали экспонатами Государственного Эрмитажа.

Любин также изучал памятники в Каповой пещере на Урале, Туркмении, а также в Африке в Кот д’Ивуаре. За свою жизнь он опубликовал порядка 300 научных работ по палеолиту Средней Азии, Африки и Кавказа.

Археолог родился 13 января 1918 года в украинском Николаеве. Он прошел Великую Отечественную войну, участвовал в боевых действиях против Японии. В первую археологическую экспедицию Любин отправился после войны — в 1949 году. В Институте истории материальной культуры Василий Любин прослужил почти 70 лет. Даже в преклонном возрасте ученый не оставлял дело своей жизни, и в 2016 году участвовал в археологической экспедиции.

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