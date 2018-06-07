Умер один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев
Скончался советский и российский конструктор Виктор Толмачев, работавший над созданием Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что Толмачев скончался 7 июня после продолжительной болезни.
Виктор Толмачев родился 11 августа 1934 года в Курске. Окончил Харьковский авиационный институт, после чего поступил на работу в КБ «Антонов». Он принимал участие в разработках практически всех самолетов конструкторского бюро, в том числе Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».
С 1991 года Толмачев работал в авиакомпании «Волга-Днепр», где занимал должность технического директора.