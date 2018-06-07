Прямой эфир

Умер один из создателей Ан-124 «Руслан» Виктор Толмачев

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скончался советский и российский конструктор Виктор Толмачев, работавший над созданием Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Об этом сообщил гендиректор Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина Алексей Рогозин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что Толмачев скончался 7 июня после продолжительной болезни.

Виктор Толмачев родился 11 августа 1934 года в Курске. Окончил Харьковский авиационный институт, после чего поступил на работу в КБ «Антонов». Он принимал участие в разработках практически всех самолетов конструкторского бюро, в том числе Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия».

С 1991 года Толмачев работал в авиакомпании «Волга-Днепр», где занимал должность технического директора.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017