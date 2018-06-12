Умер известный кардиохирург Яков Бранд

Скончался известный столичный кардиохирург, руководитель отделения неотложной коронарной хирургии НИИ им. Склифосовского Яков Бранд. Ему было 63 года.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что смерть наступила около 9:30 утра во вторник, 12 июня. Предварительная причина — сердечно-сосудистая недостаточность.

Журналисты сообщают, что проблемы со здоровьем у кардиохирурга появились некоторое время назад. Он наблюдался в своем же институте, а 30 мая был госпитализирован из-за ухудшения самочувствия.

Яков Бранд — известный российский кардиохирург, заслуженный врач РФ. Он вел программы о здоровье («Кома», «Без рецепта») на одном из телеканалов.