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Памяти Киры Муратовой

Украинский режиссер скончалась на 84-м году жизни
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Фото: РИА Новости/Ройзман
Режиссер Одесской киностудии художественных фильмов Кира Муратова, ноябрь 1988 года
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Фото: РИА Новости/Ройзман
Кира Муратова во время съемок фильма «Среди серых камней» по роману В. Короленко «Дети подземелья»
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Вручение Большого приза жюри художественных фильмов за кинофильм «Долгие проводы»
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Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Кира Муратова получила специальный диплом жюри кинопрессы «Мастеру авторского кино» на XII Минском международном кинофестивале «Листопад-2005»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Кинорежиссер во время пресс-конференции членов жюри Международного фестиваля современного кино «2-in-1» в кинотеатре «35 мм» в Москве
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Кира Муратова и продюсер Юрий Голубев на закрытии Одесского международного кинофестиваля

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
На вечере, посвященном показу фильма «Два в одном», в рамках фестиваля «Кинотавр»
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