Умерла режиссер Кира Муратова

Украинский режиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.

О смерти режиссера сообщило издание Buro 24/7 со ссылкой на супруга Муратовой Евгения Голубенко.

Муратова родилась в бессарабском городе Сороки в ноябре 1934 года. В 1959 году она окончила режиссерский факультет ВГИКа, где училась в мастерской Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а затем стала работать на Одесской киностудии.

По мнению коллег, Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения и отличалась неповторимым стилем. Ее картина «Астенический синдром» в 1990 году получила Гран-при Берлинского кинофестиваля. Фильм «Настройщик» был показан в рамках Венецианского кинофестиваля. Последними работами Муратовой стали драмы «Мелодия для шарманки» и «Вечное возвращение. Кастинг».