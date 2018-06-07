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Актер Олешко прокомментировал известие о кончине Киры Муратовой

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Заслуженный артист России, актeр театра и кино, телеведущий Александр Олешко прокомментировал известие о смерти украинского и советского кинорежиссера Киры Муратовой.

Актер назвал кончину кинорежиссера большой утратой. По его словам, Муратова была особенным человеком, она слышала Бога и передавала это в своих уникальных фильмах. Также Олешко заявил, что смерть режиссера является большой утратой для мира искусства, пишет РЕН ТВ.

Украинский режиссер, сценаристка и актриса Кира Муратова умерла на 84-м году жизни. О смерти режиссера сообщило издание Buro 24/7 со ссылкой на супруга Муратовой Евгения Голубенко.

Коллеги считали Муратову ярчайшим режиссером поколения. Ее картины отличались неповторимым стилем. В 1990 году ее фильм «Астенический синдром» получил Гран-при Берлинского кинофестиваля.

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