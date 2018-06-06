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Известный композитор Эдуард Зарицкий скончался в Минске

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Известный композитор, народный артист Белоруссии Эдуард Зарицкий скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил Белорусский союз композиторов.

Зарицкий являлся первым председателем Белорусского союза композиторов. Он скончался 6 июня в Минске. Наиболее известен он стал как композитор-песенник. За свою жизнь он написал около 500 песен, пишет ТАСС.

Наиболее известные композиции «Ночные костры», «Поверьте, девоньки», «Прощальная гастроль» и колыбельная «Колыханка». Среди исполнителей, которые пели песни Зарицкого, также присутствуют и российские, например, Ирина Дорофеева, Ярослав Евдокимов, Наталья Тамело и Филипп Киркоров, который исполнил песню «Черные ресницы».

Кроме эстрадных композиций творческое наследие композитора составляют сюиты и концерты для гобоя и валторны, симфонии. Много лет Зарицкий работал в Национальном академическом концертном оркестре. В 2006 году он был награжден орденом Франциска Скорины.

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