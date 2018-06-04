Умер народный артист России Леонид Неведомский

Народный артист России, актер Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова Леонид Неведомский ушел из жизни в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. Как сообщили в пресс-службе театра, артист скончался 3 июня.

«Коллектив Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Леонида Витальевича Неведомского», — говорится в сообщении на сайте учреждения.

Как уточняет телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу БДТ, в последние дни актер находился в Санкт-Петербурге. О церемонии прощания с Неведомским объявят дополнительно.

Будущий актер родился 13 октября 1939 года в Витебске в семье врачей. В 1963 году после службы в армии Неведомский поступил в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии и через четыре года присоединился к труппе БДТ. За свою жизнь актер сыграл более 40 ролей в театре и более ста — в кино. В 2009 году артист был удостоен орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени.