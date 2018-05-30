Личные документы Алана Рикмана выставили на аукционе

Письма и личные бумаги британского актера Алана Рикмана выставили на аукционе ABA Rare Book Fair. Об этом сообщает британский портал Metro.

В частности, в документах сказано, что Рикман был расстроен ролью Северуса Снейпа в серии экранизаций романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Из текста одного из писем следует, что кинопродюсер Дэвид Хейман благодарит актера и убеждает его не расстраиваться из-за роли.

«Спасибо, что помог добиться успеха второй части «Гарри Поттера». Я знаю, иногда ты разочарован, но, пожалуйста, помни, что ты — неотъемлемая часть этих фильмов. И ты превосходен», — приводит его слова RT.

Также из документов следует, что Рикман был недоволен своей ролью на стадии съемок «Гарри Поттера и Принца-полукровки». Стоимость коллекции оценивается в 950 тыс. фунтов стерлингов ($1,26 млн). В вышеупомянутый архив личных документов Рикмана входят записи артиста о том, как он сблизился с Джоан Роулинг и Дэниэлом Рэдклиффом, исполнившего роль Гарри Поттера, а также трогательные письма от некоторых актеров, например, Кейт Уинслет и Николь Кидман.

Алан Рикман скончался на 70-м году жизни в январе 2016 года от рака поджелудочной железы. Среди самых известных его работ — роль шерифа Ноттингема в фильме «Робин Гуд: принц воров» (1992), за которую он получил премию BAFTA, полковника Брэндона в экранизации романа Джейн Остин «Разум и чувства» (1995 года), Григория Распутина в фильме «Распутин» (1996), принесшая актеру премию «Золотой глобус», главы рекламного агентства Гарри в рождественском фильме «Реальная любовь» (2003) и роль профессора Северуса Снейпа в «Гарри Поттере».