Консервное процветание

В воскресенье, 24 июня, большинство турецких избирателей высказали свое одобрение дальнейшему курсу Эрдогана на политические и экономические преобразования в стране. Получив 52% голосов на президентских выборах и сохранив контроль над парламентом, Эрдоган в условиях новой конституции в ближайшие пять лет будет править страной, не опасаясь противостояния с оппозицией. Подробности — в материале портала iz.ru.

Золотая пятилетка

Политическую победу Эрдогана на прошедших выборах необходимо рассматривать как один из этапов долгосрочной стратегии развития страны. Предстоящий период должен стать решающим в плане реализации целей «Видения 2023». Речь идет об амбициозной программе правящей партии, согласно которой 100-летие Турецкой Республики должно быть отмечено вхождением страны в группу 10 самых развитых экономик мира с ВВП на душу населения $25 тыс. К 2023 году Эрдоган также намерен добиться членства в ЕС.

Существование долгосрочного плана развития указывает на наличие достаточно четкой программы действий у правящей партии, благодаря которой Эрдоган и его сторонники уже более 16 лет добиваются поддержки среди большей части населения. Успех Эрдогана заключается в гармоничном использовании каждого элемента указанной программы в определенных условиях, вызванных внутриполитическими процессами.

партия Сторонники президента Турции Реджепа Эрдогана отмечают победу в турецком парламенте 2018 года Фото: Global Look Press/Oliver Weiken

Правящая Партия справедливости и развития позиционируют себя в качестве консервативной политической силы, которая опирается на богатое исламское культурное и интеллектуальное наследие. Сочетание умеренной религиозной риторики с особенным вниманием к консервативным ценностям турецкого общества традиционно обеспечивало Эрдогану и его партии высокий уровень ободрения среди турков, в большинстве своем живущих традиционным укладом.

В последние четыре года с ростом геополитической напряженности в Ираке и Сирии, в центре которой находится вопрос возможного появления независимого Курдистана, в Турции наблюдается рост национализма, на волне которого правящие силы вынуждены были сместить свою публичную риторику в сторону более радикальных антикурдских высказываний. Последнее обстоятельство позволило привлечь в ряды сторонников светских, но националистически настроенных этнических турков.

Догнать и перегнать

Рассуждая о популярности правящей партии страны и его лидера Эрдогана, нельзя не упомянуть достижения правительства в экономической сфере. При любой возможности Эрдоган стремится сравнить период собственного правления с предшествующей эпохой кризиса и нестабильности, которая пришлась на 1990-е и о которой отлично помнит взрослое население страны. С другой стороны, в публичных выступлениях сторонники Эрдогана обращают внимание на невиданный экономический подъем, продолжающийся с 2002 года: в основном речь идет о реализованных мегапроектах — построенных автомагистралях, туннелях, аэропортах, университетах, железных дорогах. Позитивный демонстративный эффект от строительства подобных объектов помогает правящей партии удерживать электорат даже в условиях падения реального заработка населения и достаточно высокого уровня безработицы.

деловой район Современный деловой район в Левенте, Стамбул Фото: Global Look Press/imagesandstories

Наконец, в условиях Турции как страны с моделью догоняющей политической и экономической модернизации нельзя не говорить о феномене клиентелизма. В стране со значительной долей бедного населения обеспечение потенциальных избирателей базовым набором социальных услуг и выгод помогает политическим партиям добиться значительного преимущества в политической борьбе. Партия справедливости и развития активно пользуется этим рычагом.

С одной стороны, партия, опираясь на государственные и собственные ресурсы, продолжает работать с бедными гражданами. С другой — правительство сознательно ограничивает число получателей такой помощи, выстраивая вместо этого систему помощи через местных посредников. Обычно это происходит через перераспределение государственных контрактов в пользу сторонников партии, которые, в свою очередь, и обеспечивают помощью бедные слои населения. Социально ответственный бизнес по-турецки таким образом позволяет, не нагружая бюджет страны, увеличить число сторонников действующей власти.

Крепостной эффект

Наконец, стоит упомянуть и о факторе популизма в успехе правящей партии Турции и ее лидера Эрдогана. Правительство, контролируя медиапространство, успешно продвигает идеи, которые позволяют сплотить население вокруг турецкого руководства. Основной пропагандистский посыл заключается в том, что Турция — цель международного заговора неназванных западных держав, которые используют все имеющиеся инструменты давления для того, что Турция никогда не стала великой, самостоятельной и независимой. На службе иностранных враждебных держав, конечно, находятся все основные легальные и нелегальные оппозиционные силы, поэтому отдать голос какой-либо другой партии, кроме правящей, означает совершить акт предательства турецкой нации.

Жизнь в условиях «осажденной крепости» объясняет популярность идеи о том, что только наличие сильного лидера может спасти страну от разрушения. Именно образ Эрдогана как сильного лидера, который может открыто критиковать западных лидеров, используя нередко далеко не дипломатичный язык, позитивно сказывается на популярности правящей партии. Кроме того, используя новую систему избрания президента, Эрдоган продвигает идею о том, что президент не является лидером какой-то определенной политической силы, он — президент всего народа, избранный народом и служащий ему. Неудивительно, что именно это понимание роли президента заставляет Эрдогана инициировать расследования против лиц, открыто ставящих под сомнение его легитимность.

эрдоган Фото: REUTERS/Presidential Palace/Kayhan Ozer

Очевидно, что Эрдоган в ближайшие пять лет сосредоточит всё свое внимание на реализации экономической программы развития Турции. При этом он полагает, что новые полномочия позволят ему эффективно подавлять любую политическую оппозицию, якобы препятствующую экономическим преобразованиям. Основной посыл на будущее заключается в следующем: при экономическом росте у людей будет меньше поводов для недовольства, а значит, существующие оппозиционные политические партии будут иметь меньше легитимности.

Наконец, учитывая, что курдский вопрос будет продолжать оказывать влияние на внешнюю политику Турции в среднесрочной перспективе, Эрдоган, находясь под влиянием крайне правых националистов в правительстве, будет вынужден проводить более жесткий курс как в отношении борьбы с Рабочей партией Курдистана, так и в отношении возвращения сирийских беженцев домой.