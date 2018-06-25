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Кандидат от оппозиции признал победу Эрдогана на выборах в Турции

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии и главный соперник нынешнего турецкого лидера Мухаррем Индже признал победу Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента.

«Я признаю, что на выборах победу одержал Эрдоган», — цитирует Индже телеканал Haberturk

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирательные участки закрылись в 17:00. По итогам подсчета 97,8% голосов лидирует действующий президент. Эрдоган, ссылаясь на неофициальные результаты, уже объявил себя победителем президентской гонки.

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