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Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил себя победителем на президентских выборах. Политик сослался на неофициальные результаты. 

Как передает агентство Anadolu, Эрдоган также заявил о победе на парламентских выборах своих сторонников из «Народного альянса».

Ранее сообщалось, что после обработки 81,37% бюллетеней действующий президент набрал 54,18% голосов. На втором месте располагается кандидат от оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже, за него проголосовали 29,93% граждан Турции. Всего на пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирательные участки закрылись в 17:00.

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