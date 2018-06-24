Эрдоган проголосовал на выборах в Турции
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проголосовал на президентских и парламентских выборах, которые проходят в стране 24 июня.
Как сообщает агентство Anadolu, Эрдоган опустил бюллетень в ящик на участке в стамбульском районе Ускюдар.
Президент страны также отметил высокую явку.
Согласно опросам, Эрдоган лидирует, однако есть вероятность, что ему не удастся набрать более 50%, что приведет ко второму туру голосования.
Накануне в Стамбуле по меньшей мере 5 млн человек собрались на митинг в поддержку кандидата на пост президента Турции от основной оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррема Индже.