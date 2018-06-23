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5 млн человек собрал митинг кандидата от оппозиции в президенты Турции

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Фото: REUTERS/Huseyin Aldemir
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Кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии на пост президента Турции Мухаррема Индже на митинге в Стамбуле, прошедшем в субботу, 23 июня, поддержали 5 млн человек.

Агитационное мероприятие состоялось в рамках президентской кампании в районе Мальтепе. Оппозиционный кандидат пообещал избирателям, что в случае его избрания Турция станет другой страной: наступит конец растратам госсредств и закончится дискриминация.

В мае Индже обвинил правящую партию в имитации борьбы с Израилем.

Об этом сообщает ТАСС.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу запланировал пять выступлений в Стамбуле перед избирателями.

Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции состоятся в воскресенье, 24 июня, на высший государственный пост претендуют шесть кандидатов.

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