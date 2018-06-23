5 млн человек собрал митинг кандидата от оппозиции в президенты Турции
Кандидата от основной оппозиционной Народно-республиканской партии на пост президента Турции Мухаррема Индже на митинге в Стамбуле, прошедшем в субботу, 23 июня, поддержали 5 млн человек.
Агитационное мероприятие состоялось в рамках президентской кампании в районе Мальтепе. Оппозиционный кандидат пообещал избирателям, что в случае его избрания Турция станет другой страной: наступит конец растратам госсредств и закончится дискриминация.
В мае Индже обвинил правящую партию в имитации борьбы с Израилем.
Об этом сообщает ТАСС.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу запланировал пять выступлений в Стамбуле перед избирателями.
Досрочные парламентские и президентские выборы в Турции состоятся в воскресенье, 24 июня, на высший государственный пост претендуют шесть кандидатов.