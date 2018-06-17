Эрдоган рассказал о планах Турции создать научную базу в Антарктике

Научную станцию в Антарктике планирует создать Турция. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«В 2019 году мы создадим научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике», — заявил он.

2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.



Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/X9Ayq6hSj5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) June 16, 2018

Турция является одной из стран — участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне, который предполагает отправку экспедиций и строительство станций на ледовом континенте.

8 июня Эрдоган на встрече с членами молодежных организаций в Анкаре заявил о планах отправить турецких астронавтов в космос.