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Турецких астронавтов планируют отправить в космос

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Фото: TASS/Zuma/Depo Photos
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах отправить турецких астронавтов в космос.

«Мы уже проводим работу по запуску спутников в космос, возможно, именно благодаря нашей молодежи мы дойдем до той поры, когда сможем отправить в космос и астронавта», — подчеркнул Эрдоган на встрече с членами молодежных организаций в Анкаре.

В конце мая текущего года азербайджанское агентство «Тренд» со ссылкой на источник в турецком правительстве сообщило о планах руководства страны запустить программу подготовки астронавтов после 2023 года. На реализацию проекта может быть выделено около $6 млрд. 

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