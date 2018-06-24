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В Турции проходят всеобщие выборы

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Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
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В Турции сегодня проходят досрочные выборы главы государства и парламента. После них вступят в силу поправки к конституции, согласно которым в республике будет установлена президентская форма правления, а пост главы правительства будет ликвидирован.

На пост президента претендуют шесть кандидатов, среди них действующий лидер — Реджеп Тайип Эрдоган. Его основными конкурентами считаются представитель оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррем Индже и лидер «Хорошей партии», бывший глава МВД Мераль Акшенер.

За места в парламенте борются восемь политических партий, в том числе правящая «Партия справедливости и развития» во главе с Эрдоганом. Последний ранее не исключал, что по итогам голосования его политическому движению придется сформировать коалицию с одной из партий.

Безопасность во время всеобщих выборов обеспечивают более 530 тыс. сотрудников турецкой полиции. Также задействована различная техника, в том числе бронированные автомобили и вертолеты. В крупных городах повышены меры безопасности, пишет ТАСС.

Избирательным правом обладают 59 млн турецких граждан. Участки для голосования работают в 81-й провинции и закроются в 17:00 по местному времени (совпадет с мск. — Ред.). Сначала избирком подсчитает голоса, отданные за кандидатов в президенты, а затем за партии. Первые результаты огласят до конца дня, 24 июня.

Накануне в Стамбуле по меньшей мере 5 млн человек собрались на митинг в поддержку кандидата на пост президента Турции от основной оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррема Индже.

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