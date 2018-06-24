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Предполагаемых членов Рабочей партии Курдистана задержали в Турции

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Фото: Global Look Press/Emrah Oprukcu
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Турецкая полиция задержала в Анкаре 11 предполагаемых членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

По утверждению властей, они планировали провокационные действия на президентских и парламентских выборах. Отмечается, что турецкая прокуратура выдала ордера на арест еще восьми подозреваемых, передает ТАСС.

Досрочные президентские и парламентские выборы по новой конституции пройдут в Турции 24 июня. Кандидат от оппозиционной президенту Реджепу Тайипу Эрдогану Народно-республиканской партии Мухаррем Индже собрал на митинг в Стамбуле 5 млн человек.

РПК — организация, борющаяся за политические права курдов в Турции и создание курдской автономии в составе Турции. Признана террористической организацией во многих странах мира, включая ЕС.

С 1984 года РПК ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

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