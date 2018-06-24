В Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы

Досрочные президентские и парламентские выборы по новой Конституции пройдут в Турции 24 июня.

Согласно новой Конституции, которая была одобрена в результате референдума в 2017 году, граждане будут одновременно выбирать президента и парламент — Великое национальное собрание — на пятилетний срок. Кроме того, Турция из парламентской республики превратится в президентскую, пишет RT.

Новый глава государства существенно расширит свои полномочия и возглавит правительство. Эрдоган считается лидером предвыборной гонки, однако у его главного соперника Мухаррема Индже также высокий рейтинг — около 30%.

Благодаря призыву правящей партии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в апреле текущего года перенес голосование с ноября 2019 года на июнь 2018 года.

Избирательные участки в стране будут работать с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск). После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты.