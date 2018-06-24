Премьер Турции в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым в шутку пообещал выставить свое кресло на аукцион после всеобщих выборов, которые сегодня проходят в республике. После них вступят в силу поправки к конституции, согласно которым республика перейдет к президентской форме правления, а пост главы правительства будет ликвидирован.

«Надеюсь, что президентские и парламентские выборы будут способствовать дальнейшей консолидации турецкого общества и станут залогом долгосрочного мира в стране <…> Это также укрепит нашу безопасность и стабильность. А мое кресло останется у меня, я выставлю его на аукцион», — приводит его слова ТАСС.

24 июня в Турции проходят президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, среди них действующий лидер — Реджеп Тайип Эрдоган. Его основным конкурентом называют представителя оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррема Индже.

За места в парламенте борются восемь политических партий, в том числе правящая пропрезидентская «Партия справедливости и развития». Эрдоган ранее допустил, что по итогам выборов политическому движению придется формировать коалицию.

Избирательным первом обладают 59 млн турецких граждан. Участки для голосования закроются в 17:00 по местному времени (совпадет с мск. — Ред.). Сначала избирком подсчитает голоса, отданные за кандидатов в президенты, а затем — за партии. Первые результаты огласят до конца дня, 24 июня.