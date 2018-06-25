Прямой эфир

На выборах президента Турции «проголосовали» за Путина

0
Фото: REUTERS/Sertac Kayar
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из избирателей во время президентских выборов в Турции «отдал свой голос» за российского лидера Владимира Путина.

Как передает телеканал Haberturk, бюллетень с голосом за президента России был обнаружен при вскрытии урны на избирательном участке в городе Манавгат в провинции Анталья. На документе была от руки написана фамилия Путина, а рядом с надписью был поставлен штамп со словом evet, что означает «да». Бюллетень был признан недействительным.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирательные участки закрылись в 17:00. По итогам подсчета 97,8% голосов лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Нынешний турецкий лидер, ссылаясь на неофициальные результаты, уже объявил себя победителем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эрдоган заявил о победе на выборах президента Турции
Эрдоган лидирует на выборах в Турции после обработки 81% бюллетеней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017