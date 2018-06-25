На выборах президента Турции «проголосовали» за Путина

Один из избирателей во время президентских выборов в Турции «отдал свой голос» за российского лидера Владимира Путина.

Как передает телеканал Haberturk, бюллетень с голосом за президента России был обнаружен при вскрытии урны на избирательном участке в городе Манавгат в провинции Анталья. На документе была от руки написана фамилия Путина, а рядом с надписью был поставлен штамп со словом evet, что означает «да». Бюллетень был признан недействительным.

Президентские и парламентские выборы в Турции прошли 24 июня. Избирательные участки закрылись в 17:00. По итогам подсчета 97,8% голосов лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Нынешний турецкий лидер, ссылаясь на неофициальные результаты, уже объявил себя победителем.