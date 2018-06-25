Эксперт заявил о постепенном снижении рейтинга Эрдогана

Центристские комментаторы в Турции считают, что каждые следующие президентские выборы приближают конец партии справедливости и развития в стране. Об этом заявил тюрколог, доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Алексей Образцов, добавив, что после выборов страна превратится из парламентской в президентскую республику.

По словам эксперта, почти 53% голосов, которые набрал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, является вполне ожидаемым, хотя и не таким блестящим результатом. «Тем более, что перед выборами были сделаны громкие заявления и даны обещания. В частности, обещание отменить чрезвычайное положение, которое в Турции продлевалось регулярно», — отметил Образцов в эфире НСН.

По его мнению, электоральная база сил партии справедливости и развития все больше сжимается. «Пока она больше половины», — констатировал эксперт.

По итогам первого тура выборов, состоявшегося 24 июня, Эрдоган набрал большинство голосов. Его результат составляет 52,5% голосов после обработки 98% бюллетеней. Основной конкурент Эрдогана Мухаррем Индже от народно-республиканской партии набирает, по информации агентства Anadoulu, около 30,7% голосов. При этом он уже признал победу действующего президента.

Ранее 25 июня на митинге своих сторонников в Анкаре Реджеп Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью.