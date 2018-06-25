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Политолог оценил победу Эрдогана на президентских выборах в Турции

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Руководитель центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в интервью порталу iz.ru прокомментировал победу Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

Ранее, 25 июня, глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен заявил, что действующий глава государства по итогам обработки 97,7% бюллетеней набрал свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем местный избирком объявил Эрдогана победителем на выборах. Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии и главный соперник нынешнего турецкого лидера Мухаррем Индже признал победу своего соперника, а президент России Владимир Путин уже направил Эрдогану поздравительную телеграмму.

«Это более чем ожидаемый результат. Поэтому тут ничего такого сверхъестественного нет. Это то число избирателей, которое, как правило, его поддерживает всегда. Это жители небольших городков, тех слоев населения, для которых он создал определенный уровень жизни. Это люди, которые действительно мечтают о возрождении величия Турции. А Эрдоган очень активно играет на внешнеполитических факторах», — сказал Багдасаров.

Эрдоган продолжит работу по расширению влияния на территории Сирии, отметил эксперт.

«Будет проводить достаточно агрессивную политику по отношению к Сирии. Они уже 12% Сирии оккупировали. Эрдоган как проводил, так и будет проводить политику расширения влияния Турции в регионе», — сказал Багдасаров.

По словам политолога, президентские выборы в Турции показали реальную расстановку сил. В связи с этим в турецком парламенте чуть больше половины мест будет у партии «Справедливости и развития Турции» — партия Эрдогана и националистов.

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