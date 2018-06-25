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Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что результаты выборов говорят в пользу политического авторитета Эрдогана и поддержки проводимого им курса. Российский лидер также обратил внимание на развитие отношений между Москвой и Анкарой, а также подтвердил готовность к продолжению диалога.

Первый тур досрочных президентских выборов состоялся в Турции 24 июня. По итогам обработки 97,7% бюллетеней действующий турецкий лидер набрал свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем местный избирком объявил Эрдогана победителем на выборах.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии и главный соперник нынешнего турецкого лидера Мухаррем Индже признал победу своего соперника. 

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