Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с его переизбранием на пост президента Турецкой Республики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что результаты выборов говорят в пользу политического авторитета Эрдогана и поддержки проводимого им курса. Российский лидер также обратил внимание на развитие отношений между Москвой и Анкарой, а также подтвердил готовность к продолжению диалога.

Первый тур досрочных президентских выборов состоялся в Турции 24 июня. По итогам обработки 97,7% бюллетеней действующий турецкий лидер набрал свыше 50% голосов избирателей, в связи с чем местный избирком объявил Эрдогана победителем на выборах.

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии и главный соперник нынешнего турецкого лидера Мухаррем Индже признал победу своего соперника.