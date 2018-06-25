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Избирком Турции объявил Эрдогана победителем на выборах президента

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Фото: REUTERS/Kayhan Ozer/Presidential Palace
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально переизбран на пост главы государства. Об этом в понедельник сообщил избирком республики.

Как передает агентство Anadolu со ссылкой на избирательную комиссию, по итогам обработки 97,7% бюллетеней действующий турецкий лидер точно набирает более 50% голосов на президентских выборах.

Эрдоган ранее объявил себя победителем выборов, ссылая на неофициальные результаты. Победу политика признал и кандидат от оппозиции Мухаррем Индже.

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