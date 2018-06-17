Эрдоган рассказал о планах Турции по приему туристов в этом году

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна намерена принять в 2018 году до 40 млн туристов. Лидер государства отметил, что только в Анталье планируется встретить около 14 млн гостей страны.

Как сообщает Anadolu, по словам президента Турции, если данные планы удастся осуществить, то бюджет получит около $32 млрд.

Если говорить о туристах из РФ, то Анкара рассчитывает принять на турецких курортах до 6 млн россиян, добавляет «Газета.ру».

В мая сообщалось, что в этом году более 30% россиян, покупающих путевки на зарубежные курорты, поедут на турецкое побережье. Такой прогноз сделали в Российском союзе туриндустрии (РСТ) на основе динамики бронирований.