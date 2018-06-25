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Эрдоган пообещал работать днем и ночью после победы на выборах

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Фото: REUTERS/Kayhan Ozer/Presidential Palace
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Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал работать днем и ночью после победы на выборах. Такое заявление глава республики сделал на митинге своих сторонников в Анкаре, сообщает «РИА Новости». Он поблагодарил всех, кто исполнил гражданский долг, придя на выборы и отдав свой голос.

«Благодарю всех кандидатов и их помощников. Мы получили наказ от народа. И в ближайшее время мы исправим все наши недостатки, — сказал Эрдоган. — Мы примемся работать ночью и днем, выполним все свои обязательства и станем примером всему миру».

Избирательная комиссия уже объявила Эрдогана победителем на президентских выборах Турции. Первый тур голосования состоялся 24 июня. После обработки 97,7% бюллетеней действующий глава республики получил поддержку больше 50% избирателей.

Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост главы Турецкой Республики. В поздравительной телеграмме российского лидера отмечается, что результаты выборов говорят в пользу политического авторитета Эрдогана и поддержки проводимого им курса. Глава государства также подтвердил готовность к продолжению российско-турецкого диалога.

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