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Турция получила два истребителя F-35 от Lockheed Martin

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Два первых американских истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin получила Турция в четверг, 21 июня. Компания проводила трансляцию церемонии передачи самолетов на своем официальном канале в YouTube.

Участие в мероприятии, прошедшем в Форт-Уэрте, штат Техас, приняли представители Lockheed Martin и турецкие военные.

Ожидается, что в ближайшее время самолеты направятся на базу ВВС Люк в Аризоне, где будет проходить обучение турецких летчиков.

Анкара решила приобрести истребители F-35 в 2006 году. Тогда стоимость партии в 100 самолетов оценивалась в $10 млрд.

Ранее официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс заявил, что Турция получит первые истребители F-35, несмотря на принятый в сенате новый проект оборонного бюджета, предусматривающий прекращение участия Анкары в программе производства ударных самолетов из-за намерений республики приобрести у России зенитные комплексы С-400.

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