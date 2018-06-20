В Пентагоне заявили о продаже Турции F-35 несмотря на протест конгресса

Турция получит первые истребители F-35 21 июня на церемонии в Форт-Уэрте в американском штате Техас несмотря на то, что конгресс США выступает против этого решения.

Официальный представитель Пентагона Майк Эндрюс рассказал, что турецкие пилоты на авиабазу военно-воздушных сил США в Аризоне уже прибыли и планируют в скором времени приступить к тренировочным полетам, пишет РБК.

19 июня премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативу после решения Соединенных Штатов отстранить ее от программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Сенат США принял 18 июня проект оборонного бюджета на 2019 год, который вводит санкции в отношении Турции в том случае, если она закупит у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400. Из-за намерений купить российские ЗРК, согласно проекту, США прекратят участие Турции в программе производства F-35.

В декабре 2017 года Россия и Турция подписали крупнейший в истории двух стран оружейный контракт на поставку комплексов С-400 «Триумф». По соглашению поставки планируется начать в марте 2020 года. Власти Соединенных Штатов выступают против решения Турции закупать ПВО у РФ и уже угрожали отказом продавать свои истребители.