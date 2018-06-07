Первые американские истребители F-35 прибыли на базу британских ВВС

Первая партия новейших многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыла на базу британских ВВС в графстве Норфлок. Всего Великобритания планирует закупить 138 таких самолетов.

Как отмечается в сообщении на сайте ВВС Британии, истребители прибыли на место базирования раньше заявленного срока.

«Это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего британская сторона закупит 138 самолетов этого типа. Власти страны обязались потратить на самолеты нового поколения более 12 млрд фунтов стерлингов ( более $16,1 млрд).

Ранее стало известно, что Япония закупила у американской компании Lockheed Martin неисправные истребители пятого поколения F-35. Данную информацию косвенно признали в США.