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Первые американские истребители F-35 прибыли на базу британских ВВС

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Фото: TASS/PA Images/Peter Byrne
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Первая партия новейших многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыла на базу британских ВВС в графстве Норфлок. Всего Великобритания планирует закупить 138 таких самолетов.

Как отмечается в сообщении на сайте ВВС Британии, истребители прибыли на место базирования раньше заявленного срока.

«Это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего британская сторона закупит 138 самолетов этого типа. Власти страны обязались потратить на самолеты нового поколения  более 12 млрд фунтов стерлингов ( более $16,1 млрд). 

Ранее стало известно, что Япония закупила у американской компании Lockheed Martin неисправные истребители пятого поколения F-35. Данную информацию косвенно признали в США.

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