Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин 25 июня по телефону поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

Кроме того, Путин и Эрдоган договорились развивать отношения двух стран. В частности, они отметили важность сотрудничества по Сирии, передает «РИА Новости».

В Турции 24 июня прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. Поэтому местный избирком объявил нынешнего турецкого лидера победителем на выборах.

На митинге своих сторонников в Анкаре 25 июня Реджеп Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью. Путин ранее направил поздравительную телеграмму своему турецкому коллеге.