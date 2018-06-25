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Путин по телефону поздравил Эрдогана с победой на выборах

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин 25 июня по телефону поздравил Реджепа Эрдогана с победой на президентских выборах в Турции, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

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Кроме того, Путин и Эрдоган договорились развивать отношения двух стран. В частности, они отметили важность сотрудничества по Сирии, передает «РИА Новости».

В Турции 24 июня прошел первый тур досрочных президентских выборов. По итогам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов избирателей. Поэтому местный избирком объявил нынешнего турецкого лидера победителем на выборах.

На митинге своих сторонников в Анкаре 25 июня Реджеп Эрдоган пообещал после победы на выборах работать днем и ночью. Путин ранее направил поздравительную телеграмму своему турецкому коллеге.

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