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В Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Они призваны поставить точку в процессе перехода страны к президентской форме правления.

Необходимые для этого поправки к конституции страны были одобрены на состоявшемся еще в апреле прошлого года референдуме. Они предусматривают беспрецедентное расширение полномочий главы государства, фактически устанавливают режим суперпрезидентской республики.

По итогам референдума за внесение поправок в конституцию высказалось более 51% электората. Они должны были вступить в силу после новых президентских и парламентских выборов, которые были назначены на 3 ноября 2019 года.

Однако из-за ухудшающейся ситуации в экономике и общей нестабильности, ставящей под вопрос итоги выборов, Эрдоган решил сыграть на опережение и объявил в апреле о проведении 24 июня 2018 года досрочных выборов. При этом он получил преимущество шахматиста, играющего белыми.

Выборы проходили в условиях чрезвычайного положения, неоднократно продлеваемого после попытки государственного переворота в июле 2016 года. Впервые парламентские выборы были совмещены с президентскими. В них участвовали 11 партий и шесть кандидатов в президенты. По предварительным данным, после обработки 61% бюллетеней Эрдоган лидировал с 55% голосов.

В случае благоприятного для Эрдогана исхода выборов он получит шанс находиться у власти как минимум еще два президентских срока.

Эти выборы, пожалуй, самые трудные и судьбоносные для Эрдогана и его партии за 15 лет нахождения у власти. Достаточно заметить, что, согласно большинству опросов, рейтинг Эрдогана составляет сейчас примерно 45%, а его основного соперника — Мухаррема Индже от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) — около 30%.

Поляризация в турецком обществе настолько сильна, что можно говорить о двух разных Турциях. Одна из них представлена главным образом турецкой глубинкой, которой сильно импонирует исламский, а также националистический и неоосманский дискурс Эрдогана. К этой группе относятся и те граждане, которые довольны плодами его экономической политики, особенно первого десятилетия на посту главы правительства страны.

Всё это работает сейчас на успех Эрдогана и поддерживающего его «Народного альянса». В альянс входят эрдогановская Партия справедливости и развития (ПСР) и Партия националистического движения (ПНД).

Что касается оппозиции Эрдогану, то она представлена жителями Стамбула, Анкары, Измира и других крупных городов, в большинстве своем проголосовавшими против него на конституционном референдуме 2017 года. Это представители среднего класса, многие из которых недовольны положением с правами человека, ростом инфляции, ухудшением уровня жизни, внешнеполитическим курсом страны. Эти силы поддерживают так называемый «Альянс нации», в который входят СНР, Хорошая партия и Партия счастья («Саадет»).

В последние годы в выборах участвует всё больше молодежи, среди которой много безработных, также способной пополнить протестный электорат. Многие говорят сейчас о факторе «усталости от Эрдогана».

В оппозиционном лагере находится и большинство курдского населения страны, традиционно голосующего за Партию демократии народов (ПДН) и ее кандидата в президенты Селахаттина Демирташа, в ноябре 2016 года заключенного в тюрьму вместе с другими 10 депутатами парламента от ПДН.

Однако от курдов на нынешних выборах зависит очень многое. Если ПДН сумеет пересечь 10-процентный барьер для прохождения в парламент, то оппозиция с высокой степенью вероятности получит большинство в будущем парламенте страны. В противном случае, согласно правилам турецких выборов, голоса ПДН отойдут как раз к эрдогановской ПСР, что обеспечит ей большинство в парламенте.

Кандидаты от оппозиции обещали приостановить трансформацию страны в президентскую республику и вернуть всю полноту власти парламенту, то есть ту систему, которая была заложена отцом-основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком в октябре 1923 года.

Однако готовы были бы они действительно пойти на это в случае гипотетической победы? Ведь полномочия нынешнего президента Турции будут сравнимы разве что с властью султанов Османской империи?

Заметим, что накануне выборов рассматривались разные сценарии развития событий, среди которых варианты с победой Эрдогана и его партии рассматривались как наиболее вероятные.

Если они оправдаются, Турция вступит в новую эпоху, а Эрдоган получит карт-бланш на дальнейшее проведение курса авторитарной модернизации страны в рамках так называемой турецкой модели, сочетающейся с ценностями традиционного исламского образа жизни. Во всех остальных случаях страна рискует вступить в полосу нестабильности.

Для России победа Эрдогана представляется наиболее выгодным вариантом развития событий, учитывая нынешний уровень взаимодействия между нашими странами во всех сферах, включая взаимодействие на треке сирийского урегулирования.

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