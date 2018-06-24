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Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах в стране после обработки 17,6% бюллетеней.

Такие первые данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции передает «Анатолийское агентство»

По данным на 19.00 (совпадает с мск) Эрдоган набирает 60% голосов, вслед за ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 26,5%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Голосование завершилось в 17:00. На пост главы государства претендуют шесть кандидатов.

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