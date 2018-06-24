Президентские и парламентские выборы завершились в Турции

В Турции закрылись участки для голосования на президентских и парламентских выборах, голосование закончилось в 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

Как сообщает РИА «Новости», в выборах могли принять участие 56,3 млн. избирателей.

На пост главы государства претендуют шесть кандидатов, среди них действующий президент — Реджеп Тайип Эрдоган. Его основным конкурентом называют представителя оппозиционной «Республиканской народной партии» Мухаррема Индже.

За места в парламенте борются восемь политических партий, в том числе правящая пропрезидентская «Партия справедливости и развития».

Турецкий избирком сначала подсчитает голоса, отданные за кандидатов в президенты, а затем — за партии. Первые результаты огласят до конца дня, 24 июня.