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Женщины в Саудовской Аравии смогли сесть за руль

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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В полночь воскресенья, 24 июня, жительницы Саудовской Аравии массово выехали на дороги на своих автомобилях, именно сегодня вступило в законную силу разрешение короля страны, позволяющее представительницам прекрасного пола управлять машинами.

Одной из первых воспользовалась правом принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Видеоролик поездки опубликовал в Twitter ее отец — миллиардер Аль-Валид бен Таляль.

Саудовская Аравия до сегодняшнего дня оставалась единственной страной в мире, где женщины не могли управлять автомобилями, напоминает «Газета.ру».

В сентябре 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об отмене запрета на вождение авто для женщин. Через три месяца был снят запрет и на вождение мотоциклов и грузовиков.

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