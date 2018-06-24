Женщины в Саудовской Аравии смогли сесть за руль

В полночь воскресенья, 24 июня, жительницы Саудовской Аравии массово выехали на дороги на своих автомобилях, именно сегодня вступило в законную силу разрешение короля страны, позволяющее представительницам прекрасного пола управлять машинами.

Одной из первых воспользовалась правом принцесса Рим аль-Валид бен Таляль. Видеоролик поездки опубликовал в Twitter ее отец — миллиардер Аль-Валид бен Таляль.

Саудовская Аравия до сегодняшнего дня оставалась единственной страной в мире, где женщины не могли управлять автомобилями, напоминает «Газета.ру».

В сентябре 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об отмене запрета на вождение авто для женщин. Через три месяца был снят запрет и на вождение мотоциклов и грузовиков.