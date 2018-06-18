Автомобилисткам из Саудовской Аравии разрешат ездить в Бахрейн

Женщины из Саудовской Аравии смогут ездить на машине в соседний Бахрейн с 24 июня, первого дня, когда им будет разрешено водить. С этого же дня жительницы Бахрейна смогут въезжать в Саудовскую Аравию.

Женщины из обеих стран смогут переезжать через границу и ездить по территории соседнего государства без сопровождения мужчин. Об этом в интервью бахрейнскому изданию «Ахбар аль-Халидж» заявил посол Саудовской Аравии в Бахрейне Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх, передает «РИА Новости».

В мае генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии сообщило, что жительницы страны смогут сесть за руль с 24 июня. Записаться в автошколы смогут желающие старше 18 лет, их будут учить женщины-инструкторы, получившие права за границей. Первая в истории страны автомобилистка получила права 4 июня. Ее имя не раскрывается. Ранее женщинам в Саудовской Аравии было строго запрещено садиться за руль.