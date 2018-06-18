Прямой эфир

Автомобилисткам из Саудовской Аравии разрешат ездить в Бахрейн

0
Фото: REUTERS/Faisal Al Nasser
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Женщины из Саудовской Аравии смогут ездить на машине в соседний Бахрейн с 24 июня, первого дня, когда им будет разрешено водить. С этого же дня жительницы Бахрейна смогут въезжать в Саудовскую Аравию.

Солнце, море и халяль
Как устроен мир мусульманских путешествий

Женщины из обеих стран смогут переезжать через границу и ездить по территории соседнего государства без сопровождения мужчин. Об этом в интервью бахрейнскому изданию «Ахбар аль-Халидж» заявил посол Саудовской Аравии в Бахрейне Абдалла бен Абдель Малик Аль Шейх, передает «РИА Новости».

В мае генеральное управление дорожного движения Саудовской Аравии сообщило, что жительницы страны смогут сесть за руль с 24 июня. Записаться в автошколы смогут желающие старше 18 лет, их будут учить женщины-инструкторы, получившие права за границей. Первая в истории страны автомобилистка получила права 4 июня. Ее имя не раскрывается. Ранее женщинам в Саудовской Аравии было строго запрещено садиться за руль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь мужчин в женских платьях задержаны в Саудовской Аравии
Первая женщина в Саудовской Аравии получила водительские права

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017