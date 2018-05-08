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Женщины в Саудовской Аравии вскоре сядут за руль

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Женщины в Саудовской Аравии с 24 июня получат возможность сесть за руль автомобиля, говорится в заявлении от имени главы генерального управления дорожного движения Мухаммеда бен Абдаллы аль-Басами.

Записаться в автошколы и получить водительские права смогут представительницы прекрасного пола старше 18 лет. В них будут преподавать местные инструкторы-женщины, которые получили права за границей.

Кроме того, обладательницы водительских удостоверений, получившие их в других странах, смогут обменять их на саудовские, указывает «РИА Новости».

В сентябре 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об отмене запрета на вождение авто для женщин. Через три месяца был снят запрет и на вождение мотоциклов и грузовиков. 

Ранее женщинам арабского королевства грозило суровое наказание за управление машиной. Тем не менее они много лет добивались права на вождение.

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