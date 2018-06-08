Прямой эфир

Семь мужчин в женских платьях задержаны в Саудовской Аравии

0
Фото: Global Look Press/Wang Bo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саудовская полиция задержала в портовом городе Джидда семерых граждан, разгуливавших по улице в женской одежде.

Как пишет местная газета «Оказ», мужчин задержали после публикации в соцсетях видео с их участием. Разгневанные жители города требовали от местных властей «положить конец противоречащему религии и традициям саудовского общества извращенному поведению».

По данным издания, делом занялась прокуратура. Теперь нарушителям саудовских порядков грозят крупные штрафы, удары плетьми и заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британская теледива случайно предстала голышом в эфире ВВС
Житель Казахстана дошел до финала конкурса женской красоты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017