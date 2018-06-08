Семь мужчин в женских платьях задержаны в Саудовской Аравии

Саудовская полиция задержала в портовом городе Джидда семерых граждан, разгуливавших по улице в женской одежде.

Как пишет местная газета «Оказ», мужчин задержали после публикации в соцсетях видео с их участием. Разгневанные жители города требовали от местных властей «положить конец противоречащему религии и традициям саудовского общества извращенному поведению».

По данным издания, делом занялась прокуратура. Теперь нарушителям саудовских порядков грозят крупные штрафы, удары плетьми и заключение.