Британская теледива случайно предстала голышом в эфире ВВС

Популярная британская теледива Кортни Акт предстала перед телезрителями без нижнего белья. Виной тому стала ее собственная неловкость — девушка наступила на полу своей макси-юбки, когда в кадре спускалась по лестнице.

Верхняя одежда упала с бедер девушки и зрители убедились, что она не носит нижнего белья.

Инцидент произошел на так называемом «дебют-шоу» на телеканале ВВС, которое Кортни Акт должна была вести. Сама девушка получила известность после съемок в другой развлекательной передаче — реалити-шоу «Большой брат».

Ведущая ретировалась со сцены, прикрывая интимные места. Видео с инцидентом разместили в соцсетях зрители шоу.

This will go down in Big Brother history as the best entrance EVER! 😂😂😂 #cbb #CBBShaneJ #cbbcourtney @courtneyact pic.twitter.com/k32lOOV5rw