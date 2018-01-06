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Британская теледива случайно предстала голышом в эфире ВВС

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Фото: youtube.com
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Популярная британская теледива Кортни Акт предстала перед телезрителями без нижнего белья. Виной тому стала ее собственная неловкость — девушка наступила на полу своей макси-юбки, когда в кадре спускалась по лестнице.

Верхняя одежда упала с бедер девушки и зрители убедились, что она не носит нижнего белья.

Инцидент произошел на так называемом «дебют-шоу» на телеканале ВВС, которое Кортни Акт должна была вести. Сама девушка получила известность после съемок в другой развлекательной передаче — реалити-шоу «Большой брат».

Ведущая ретировалась со сцены, прикрывая интимные места. Видео с инцидентом разместили в соцсетях зрители шоу.

Под сценическим псевдонимом Кортни Акт скрывается мужчина-трансвестит Шейн Гилберто Дженек. Он активно поддерживает свой «женский имидж». В частности, в 2017 году он принял участие в так называемом Женском марше — всемирной акции за права женщин.

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