Житель Казахстана дошел до финала конкурса женской красоты

Житель Алма-Аты 22-летний Илай Дягилев дошел до финала женского конкурса красоты Miss Virtual Kazakhstan.

Претендентки направляли свои портреты на интернет-ресурс, на котором шло онлайн-голосование за красавиц. Юноша также отправил фото, назвавшись Ариной Алиевой из Шымкента и приписав себе два года.

В итоге он прошел все этапы конкурса и только в финале признался, что он — мужчина. Решением жюри его дисквалифицировали и заменили другой участницей.

«В самом начале поступило около 4 тыс. заявок со всего Казахстана», — рассказал Дягилев.

Свой поступок молодой человек объяснил идейными соображениями. Участвовать в конкурсе он решил после спора с друзьями о красоте.

«Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — цитирует «РИА Новости» заявление юноши.

Публикация от Конкурс красоты (@missv.kz) Янв 27, 2018 at 11:01 PST

Как писал iz.ru, на телеканале ВВС телеведущая-трансвестит потерял юбку в прямом эфире ради поддержания к себе интереса.