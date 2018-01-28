Девушка из Перми завоевала титул «Мисс бикини мира»

Жительница Перми Дарья Хохлова получила титул «Мисс бикини мира» на международном конкурсе красоты «Мисс туризм мира» в Малайзии.

По словам победительницы, участие в шоу стало для нее неожиданностью: за четыре дня она собрала чемоданы и отравилась на состязание.

Как стало известно, пермячка участвовала в конкурсе подобного масштаба впервые, указывает «Федеральное агентство новостей».

Ранее портал iz.ru сообщал, что впервые конкурс красоты в США выиграла девушка с синдромом Дауна. Звание первой красавицы штата досталось 22-летней Микайле Холмгрен.