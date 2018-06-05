Первая женщина в Саудовской Аравии получила водительские права

Власти Саудовской Аравии начали выдачу водительских удостоверений женщинам.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, первая в истории страны автомобилистка получила права в понедельник, 4 июня, за три недели до официального вступления в силу королевского указа. Ее имя не разглашается.

В сентябре 2017 года саудовский король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд подписал указ об отмене запрета на вождение авто для женщин. Через три месяца был снят запрет и на вождение мотоциклов и грузовиков. Представительницы прекрасного пола старше 18 лет получат возможность сесть за руль автомобиля с 24 июля.