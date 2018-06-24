На улицы в Саудовской Аравии массово выехали женщины на автомобилях

В Саудовской Аравии женщины массово выехали на автомобилях на улицы городов.

Как отмечает «Газета.ру», 24 июня вступило в силу разрешение короля, которое позволяет женщинам управлять автомобилем. До этого Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

Ранее сообщалось, что в Иране впервые с 1979 года на спортивную арену наравне с мужчинами допустили женщин, чтобы они смогли увидеть трансляцию матчей национальной сборной в рамках чемпионата мира по футболу.

Власти Саудовской Аравии ранее также разрешили женщинам посетить футбольный матч. Для женщин отведены специальные места в отдельных секторах на трех стадионах страны.