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На улицы в Саудовской Аравии массово выехали женщины на автомобилях

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Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed
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В Саудовской Аравии женщины массово выехали на автомобилях на улицы городов.

Как отмечает «Газета.ру», 24 июня вступило в силу разрешение короля, которое позволяет женщинам управлять автомобилем. До этого Саудовская Аравия была единственной в мире страной, в которой женщинам было запрещено садиться за руль.

Ранее сообщалось, что в Иране впервые с 1979 года на спортивную арену наравне с мужчинами допустили женщин, чтобы они смогли увидеть трансляцию матчей национальной сборной в рамках чемпионата мира по футболу.

Власти Саудовской Аравии ранее также разрешили женщинам посетить футбольный матч. Для женщин отведены специальные места в отдельных секторах на трех стадионах страны.

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