Не злите женщину

Вообще-то 19 июня 1862 года, когда Линкольн подписал закон об отмене рабства в США, было еще далеко — 19-я поправка в конституцию страны, которая даст женщинам избирательное права, будет принята только в августе 1920 года. На начало XX века придутся и самые активные протесты суфражисток не только в США, но и в большинтве стран Европы — особенно в Великобритании. Но это совсем не значит, что вопрос ребром американские женщины поставили только в конце XIX — начале XX столетия
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Одними из первых за равноправие женщин выступили две подруги: сначала Анна Хатчинсон, а за ней и Мэри Драйер попробовали ввести совместное обучение женщин и мужчин. Делали они это, правда, под крышами собственных домов, но первых эмансипе это не спасло. Анна Хатчинсон (на фото — гравюра, изображающая женщину перед судом) была выслана и скончалась в изгнании, Мэри Драйер, которая продолжила ее дело, казнили
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Фото: commons.wikimedia.org
Среди борцов за права женщин, особенно на первых этапах, было много женщин из высших слоев обществ. Абигейл Адамс, супруга второго президента США Адамса, например, в XVIII веке потребовала от мужа включить права женщин в конституцию страны, пригрозив при этом женским бунтом. Джон Адамс к супруге не прислушался — и зря. Бунт хоть и растянулся больше, чем на столетие, но все-таки случился
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Фото: Getty Images/Photo 12
В 1848 году известная общественная деятельница и борец за отмену рабства в США Элизабет Кейди Стэнтон представила свою альтернативу принятой американской Декларации независимости — в новом документе она призывала предоставить женщинам право голоса на выборах, равный с мужчинами доступ к работе и образованию. Название у него было романтическим — Декларация чувств. Официального хода он не получил, но автор его вошла в историю. На фото: Элизабет Стэнтон (справа) вместе с единомышленницей Сьюзан Б. Энтони
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Фото: Getty Images/MPI
Та же Элизабет Кейди Стэнтон в 1860-е, вскоре после отмены рабства, создала Национальную ассоциацию женщин-избирателей. Карикатурная гравюра того времени все-таки доказывает, что желающих к ней присоединиться уже тогда было достаточно
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Фото: Getty Images/MPI
Американская версия отечественной Надежды Дуровой — Дебора Сэмпсон. Желая во что бы то ни стало принять участие в войне за независимость, она взяла имя покойного брата и переоделась мужчиной. Какое-то время ей с успехом удавалось выдавать себя за мужчину, но потом девушку ранили — во время лечения ее разоблачили и с почетом отправили домой. Гравюра изображает солдата Сэпмсон во время вручения служебного письма Джорджу Вашингтону
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Фото: Getty Images/Bettmann
Не сказать, чтобы до начала XX столетия борьба женщин была совсем уж безуспешной. В 1849 году, например, женщины получили право заниматься медициной. Первой женщиной, получившей медицинскую степень в США, стала Элизабет Блэквелл. Характерно, что до этого Блэквелл ненавидела все, что было связано с устройством человеческого тела — впервые о том, чтобы стать врачом, она подумала после того, как один из знакомых предположил, что женщин могут обеспечить больным больше заботы и комфорта. А окончательно решилась заняться медициной только после того, как поняла, насколько сложно ей будет этого добиться
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Фото: Global Look Press
Кадр из фильма «Суфражистка» голливудской студии Nickelodeon Age, 1912 год. Комедии о «неженственных женщинах» тогда были очень популярны
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Фото: Global Look Press/Museum of London
Коллега американских активисток из Великобритании — одна из самых известных суфражисток своего времени, водитель Шарлотта Марш, заводит свою машину в апреле 1915 года. Через какое-то время после этого она стала шофером Ллойда-Джорджа, будущего британского премьера, чем немало поспособствовала женскому движению
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Фото: Getty Images/Bev Grant
Активные протесты борцов за права женщин продолжались и после принятия 19-й поправки в 1920 году. Так, в средине XX века активисты нередко выступали против объективизации женщин на набиравшем популярность конкурсе «Мисс Америка». На фото: участницы радикальной группы «No More Miss America» («Долой конкурс «Мисс Америка») с марионеткой, символизирующей конкурс, задрапированной нижнем бельем
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Фото: Getty Images/Bettmann
Свой официальный голос женщины обрели в первой половине XX века, когда за их права вступилась Элеонора Рузвельт — супруга президента Франклина Делано Рузвельта. Она же, кстати, была знакома и восхищалась историей Людмилы Павличенко — советской женщины-снайпера, воевавшей под Севастополем
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Во вторник, 19 июня, в США отмечают День эмансипации (также известный, как День свободы). Пришел праздник из Техаса — изначально в этот день там отмечали освобождение от рабства афро-американского населения. Но постепенно акценты сместились — и теперь День эмансипации активно отмечают не только афроамериканцы, но и женщины, добившиеся (или добивающиеся) равноправия с мужчинами. И не только в Техасе, а еще в десятках штатов. По этому случаю портал iz.ru вспомнил некоторые вехи женской борьбы за независимость в США и главных героев этой борьбы
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