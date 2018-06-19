Не злите женщину

Не сказать, чтобы до начала XX столетия борьба женщин была совсем уж безуспешной. В 1849 году, например, женщины получили право заниматься медициной. Первой женщиной, получившей медицинскую степень в США, стала Элизабет Блэквелл. Характерно, что до этого Блэквелл ненавидела все, что было связано с устройством человеческого тела — впервые о том, чтобы стать врачом, она подумала после того, как один из знакомых предположил, что женщин могут обеспечить больным больше заботы и комфорта. А окончательно решилась заняться медициной только после того, как поняла, насколько сложно ей будет этого добиться