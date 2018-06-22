Украинские силовики повредили газопровод при обстреле в ДНР

Украинские силовики в ходе обстрела по территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) повредили газопровод в селе Саханка на юге региона. Об этом информирует Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате минометного обстрела получил повреждение газопровод в Саханке по улице 60 лет Октября. В настоящее время жители поселка остаются без газоснабжения», — приводит выдержку из сообщения центра Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ремонтные бригады пока не могут восстановить подачу газа из-за продолжающегося обстрела. Украинская сторона открыла огонь по южной части ДНР с 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Удары наносятся с помощью минометов калибром 120 мм.

22 июня Украинский народный трибунал (УНТ) по расследованию военных преступлений заочно приговорил президента республики Петра Порошенко и еще семерых представителей нынешней администрации страны к пожизненному заключению. Заседание трибунала прошло на Театральной площади в Луганске.